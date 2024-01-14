НХЛ призвала IIHF скорее определиться с судьбой сборной Израиля

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к Международной федерации хоккея (IIHF) с призывом допустить сборную Израиля к участию в турнирах, о чем пресс-служба опубликовала соответствующее заявление 13 января.

НХЛ выразила «серьезные опасения» в связи с объявлением недопуска национальной сборной Израиля к предстоящим соревнованиям IIHF, сообщил «Спорт-Экспресс». Там надеются, что решение носит временный характер и основывается исключительно на главной заботе IIHF о безопасности всех заинтересованных сторон, включая как национальную сборную Израиля, так и другие команды-участницы.

«Важно отметить: нас также заверили, что это решение не является санкцией против израильской федерации и не повлияет на статус Израильской федерации как полноправного члена, имеющего хорошие отношения с ИИХФ. Мы настоятельно призываем IIHF предпринять все необходимые шаги для решения своих проблем как можно быстрее, чтобы национальные сборные Израиля не были несправедливо исключены из будущих соревнований, на которые они имеют право и прошли квалификацию», — сказано в заявлении НХЛ.

11 января Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

12 января Федерация хоккея Израиля заявила о намерении подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за исключения национальной команды из турниров Международной федерации хоккея.

Решение о временном отстранении израильской сборной принято на фоне обострения палестино-израильского конфликта, которое началось 7 октября. В связи с эскалацией Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес на неопределенную дату все матчи, которые должны были состояться в Израиле в рамках отборочного турнира Евро-2024.