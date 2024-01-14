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Telegraph рассказала о нехватке кадров у британских ВМС для отправки в Красное море

Telegraph: Британия не может отправить авианосцы в Красное море из-за нехватки моряков
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Великобритания не может отправить свои новые авианосцы в Красное море, поскольку у ее военно-морских сил (ВМС) не хватает кадров. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph в пятницу, 12 января.

Основная проблема заключается в невозможности собрать полную команду работников на вспомогательное судно Fort Victoriа. Экипаж этого корабля должен составлять около 100 человек, чего требует его широкий спектр задач.

Бывший главнокомандующий ВМС Великобритании лорд Алан Уэст заявил, что обращение с кораблем со стороны военно-морского флота оказалось безответственным.

«Это ужасно, что военно-морской флот позволил Fort Victoriа дойти до того состояния, в котором он находится. Принимая во внимание, что он единственный, у него должен был быть очень высокий приоритет», — заявил Уэст.

Он подчеркнул, что присутствие этого судна в Красном море позволило бы в любой нужный момент поднять в воздух до 24 самолетов.

Военно-морской эксперт Пит Сандеман указал, что при необходимости Великобритания может обратиться к одному из союзных государств, чтобы попросить нужный корабль вместо Fort Victoriа. Однако нельзя всегда рассчитывать на поддержку других стран, особенно в условиях военных действий.

«Если немедленно не будут решены вопросы оплаты труда и условий работы <…>, нехватка персонала приведет к сокращению морских операций в тот самый момент, когда наши более широкие интересы безопасности будут поставлены под угрозу», — предупредил бывший председатель специального комитета обороны Тобиас Эллвуд.

Новая война на Ближнем Востоке: США и Британия ударили по Йемену
В ответ хуситы объявили мобилизацию и пообещали «поджечь весь регион»

С ноября 2023 года мятежники-хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

На фоне обострения ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

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