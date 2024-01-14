NYT объявила нетронутой большую часть наступательных сил хуситов после атак на Йемен
Большая часть наступательных возможностей хуситов осталась нетронутой после авиаударов под руководством США. При этом, по словам официальных лиц, удары подорвали способность группировки осуществлять сложные ракетные и беспилотные атаки, пишет 13 января The New York Times (NYT).
В результате авиаударов под руководством США в четверг и пятницу по объектам в Йемене, контролируемым ополченцами-хуситами, было повреждено или уничтожено около 90% целей, однако группировка сохранила около 3/4 способности стрелять ракетами и беспилотниками по кораблям, проходящим транзитом Красное море, заявили NYT два американских чиновника.
Администрация президента Джо Байдена и союзники, стремящиеся удержать поддерживаемых Ираном хуситов от ответных мер и обеспечить безопасность важнейших морских маршрутов между Европой и Азией, столкнулись с серьезными проблемами — обнаружение целей хуситов оказалось более сложной задачей, чем ожидалось.
По словам чиновников, американские и другие западные спецслужбы в последние годы не тратили значительного времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении ПВО, командных центров, складов боеприпасов, а также объектов по хранению и производству беспилотников и ракет.
Высокопоставленный военный офицер США, генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного штаба вооруженных сил, заявил в 12 января, что удары достигли своей цели — подорвать способность хуситов проводить сложные беспилотные и ракетные атаки.
Но два американских чиновника предупредили на следующий день, что эти удары повредили или уничтожили лишь от 20% до 30% наступательных возможностей хуситов, большая часть которых устанавливается на мобильные платформы и может быть перемещена или спрятана.
Генерал и два американских чиновника заявили, что готовятся к ответному нападению со стороны хуситов, как только те определят, сколько огневой мощи у них осталось и разработают план атаки. Хотя один из чиновников заметил, что хуситы, похоже, разделились во мнениях о том, как отвечать на атаки США и стоит ли это делать.
12 января Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН, на котором постпред РФ Василий Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией, которая не имеет ничего общего со статьей 51 Устава ООН.
В тот день американский президент в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.
Также 12 января представитель Пентагона рассказал подробности о ночном ударе по Йемену. США и союзники ударили почти по 30 различным объектам Йемена за ночь, использовав более 150 боеприпасов. Однако большого числа жертв в результате авиаударов США не ожидают, поскольку атакованные цели располагались в незаселенных районах.
С ноября 2023 года мятежники-хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. На фоне этого в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.
О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов.
Как заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.