Рядовые ВС РФ своевременно уничтожили вражеские дроны со взрывчаткой в зоне СВО 

В ходе наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе рядовой Дмитрий Марченко обнаружил неустановленные беспилотные летательные аппараты над российскими позициями, которые переправлялись через реку. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в воскресенье, 14 января, рассказали в Минобороны.

Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, рядовой взял цели на сопровождение и при входе дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зону поражения уничтожил их из стрелкового оружия.

После этого подразделение беспрепятственно переправилось через реку в заданный район. Так рядовой Марченко, уничтожив три беспилотных летательных аппарата с установленными на них взрывными устройствами, сохранил жизни боевых товарищей и способствовал выполнению боевых задач.

Тем временем рядовой Александр Коровин в составе подразделения охранял рубеж вблизи одного из населенных пунктов. На боевом дежурстве он обнаружил два FPV дрона, летящих в направлении позиций российских войск.

Мгновенно оценив ситуацию, рядовой применил противодроновое ружье и, подавив каналы управления, посадил вражеские беспилотники. В ходе осмотра дронов Коровин обнаружил установленные на них взрывные устройства. Несмотря на угрозу для жизни, рядовой обезвредил их.

Благодаря наблюдательности и мужеству рядового Коровина удалось пресечь работу вражеских дронов и избежать потерь среди личного состава подразделения.

Днем ранее, 13 января, в Минобороны рассказали, как подразделение младшего сержанта Александра Букова занимало оборону на одном из важных направлений, когда поступила задача вклиниться вглубь обороны ВСУ, взять штурмом опорный пункт и удерживать его для продолжения наступления основными силами.

12 января военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев встретился с добровольцами отряда «Барс» на запорожском направлении спецоперации. Они рассказали ему о ситуации на передовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».