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Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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Два человека погибли на железнодорожной станции Дегунино на севере Москвы. Об этом сказано в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в субботу, 13 января.

«Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением Можайск – Дмитров на 9-м км платформы Дегунино по второму главному пути перегона Бескудниково – Москва – Савеловская смертельно травмированы двое мужчин. Личность погибших устанавливается», — сказано в сообщении.

Уточняется, что место происшествия находится вне зоны пешеходного перехода.

Северный следственный отдел ведомства начал доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин. Проводится осмотр места происшествия, организованы проверочные мероприятия с целью установить все обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 2 января, на предприятии по производству щебня АО «Павловск Неруд» в Воронежской области один рабочий погиб, а другой получил серьезные травмы в результате наезда поезда. Сообщается, что погибшие ремонтировали стрелочный перевод на железнодорожном пути.

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