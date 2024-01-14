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Выдворенный из Латвии россиянин прибыл в Калининград

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В Калининград прибыл 82-летний военный пенсионер Борис Катков, которого депортировали из Латвии. Он приземлился 13 января в аэропорту города.

«Россия своих не бросает. Эмоционально я возбужден, я обрадован тем приемом, который устроили. Я уже 24 часа в разъезде. Ровно 60 лет назад я ступил на эту землю, будучи молодым лейтенантом, и проходил здесь службу», — рассказал он журналистам.

Катков отметил, что последние 56 лет прожил в Латвии, пока власти Латвии не признали его деятельность опасной для государства.

«Признана опасной, потому что я защищал граждан, я интегрировал граждан России в Латвии. Я думал, что завершу всё цивилизованно, как должно быть в демократическом государстве», — отметил пенсионер.

По его словам, из Латвии планируется выдворить более тысячи человек, которые не выполнили критерии, чтобы остаться в стране. Он назвал странным решением требование к пенсионерам сдать экзамен на знание латышского языка.

«Они не сдали экзамен. Ну что там с 70-летнего человека требовать на экзамене, тем более на хорошем уровне надо знать, а не просто уметь разговаривать. Лишили медицины, лишили пенсии — банки закрыли счета. И вот они там выживают», — добавил Катков.

До этого Катков прибыл в Псковскую область, о чем сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Впоследствии пенсионер принял решение отправиться в Калининград.

«Переговорил с моим другом и братом Антоном Алихановым, рассказал о ситуации. Антон Андреевич заверил, что в Калининграде всё будет готово к встрече и размещению Бориса Григорьевича, будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание. Знаю, что так и будет. Мы со своей стороны обеспечим комфортный и безопасный переезд», — заявил глава региона.

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В этот же день Катков рассказал «Известиям», что Латвия поддается внешнему влиянию и сталкивает между собой людей, а сами латыши не хотят конфликта. Он также сказал, что нынешняя ситуация в республике заставляет его переживать за всех людей, которые окружали его все годы жизни в республике.

82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он проживал вместе с супругой, детьми и внуками, однако теперь им придется покинуть республику по решению властей.

Ранее, 10 января, временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков заявил, что ситуация с соблюдением прав россиян, которые в настоящее время проживают в стране, обстоит крайне остро. По его словам, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у россиян, не успевших вовремя выполнить требования нового закона.

До этого, 4 января, управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря.

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