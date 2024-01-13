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PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать ВСУ и поддерживать Киев в рекламе

PepsiCo запретила украинцам упоминать в рекламе ВСУ и поддержку Украины
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Фото: Global Look Press/Thiago Prudencio
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Компания PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать в рекламе своей продукции Вооруженные силы Украины (ВСУ), поддержку Киеву и иные, связанные с военными действиями темы. Об этом сообщила B4Ukraine, которая ведет учет продолжающих работу в России компаний.

«Никаких: упоминаний о боевых действиях, военнослужащих, Вооруженных Силах Украины. Никаких: призывов поддержать Украину и армию. Никаких: негативных подтекстов, создающих ощущение «небезопасности», — говорится в разделе «Ограничения Pepsi» для маркетологов и будущих партнеров.

B4Ukraine отметили, что получили текст ограничений только теперь, хотя готов он был еще осенью 2023 года, когда PepsiCo искала на Украине новое рекламное и пиар-агентство. Тогда американская компания сформулировала требования к потенциальным кандидатам.

В материале уточняется, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в сентябре 2023 года включило PepsiCo в «список спонсоров войны». Компания производит безалкогольные напитки, соки, чипсы, снеки, молочные продукты и другие продукты питания.

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17 декабря 2023 года НАПК приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank как «спонсора войны». Это, как сообщало агентство Reuters, связано с тем, что взамен Австрия согласилась снять вето на 12-й пакет антироссийских санкций.

Агентство регулярно пополняет реестр «спонсоров войны». В ноябре в нем оказалась швейцарская компания Nestle. Как указали в ведомстве, компания не выполнила обещаний по выводу бизнеса из России, и полки магазинов всё еще полны товаров. Также в реестр попала немецкая компания Knauf. Компания заплатила в бюджет РФ $117 млн и «дала понять, что не видит причин покидать рынок», заявили в НАПК.

В сентябре в списке оказались корпорации PepsoCo и Mars. Тогда в агентстве подчеркнули, что компании выбрали «не ту сторону» в конфликте на Украине.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале 24 февраля 2022 года было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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