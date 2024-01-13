Ротации украинских боевиков в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта ежедневно срываются бойцами группы «Аида» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат». Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) выслеживают и ликвидируют после прибытия на позиции, рассказал 13 января командир группы.

«Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию… Придется подойти хотя бы метров на 500 до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить», — пояснил боец «Ахмата» с позывным Аид в беседе с «РИА Новости».

Расчеты БПЛА спецназа «Ахмат» круглосуточно наблюдают за участками, где противник сменяет бойцов на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты украинских солдат и автомобилей, которые их подвозят. По автомобилям отрабатывает артиллерия, ликвидацией пеших групп украинских силовиков занимается группа «Аида».

26 декабря 2023 года бойцам спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ «Ахмат» на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации удалось уничтожить двух наемников ВСУ из Колумбии во время взятия блиндажа, сообщил командир штурмового отряда «Ахмата» с позывным Шустрый. Российские спецназовцы во время проведения разведки обнаружили блиндаж. Внутри него скрывались четыре украинских бойца, двое из них ― наемники из Колумбии.

28 октября командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывать в зону проведения спецоперации. Командир спецназа подчеркнул, что подразделения не раз работали вместе на разных участках боевых действий.

1 октября командир «Ахмата» призвал украинцев проснуться и восстать против властей Киева и его западных партнеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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