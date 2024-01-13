Очевидец рассказал о быстром распространении пожара на складе Wildberries

Очевидец пожара на складе Wildberries в Шушарах Александр рассказал «Известиям» в субботу, 13 января, что пламя разгоралось очень быстро, и в течение нескольких минут огонь уже охватил всё помещение.

«Там лифт подъемный, который поднимал сетки с товаром. Он заискрился, искра попала на товар, и вот пожар. И там еще в течение пяти утра газом пахло. Сразу люди начали выбегать, там ворота есть, в которые машины приезжают. Люди сразу выпрыгивали и туда выбегали», — вспоминает он.

Как сообщил Александр, на складе стояла башня из товаров, ожидающих выдачи. На нее попала искра от лифта, и огонь распространился мгновенно.

«Огонь очень быстро распространился по башне. Башня на первом блоке сгорела за считанные минуты. Потом огонь распространился на второй блок», — рассказал он.

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.