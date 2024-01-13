Кассетные боеприпасы, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя, потеряли свою эффективность. Об этом заявила газета The New York Times в субботу, 13 января.

«Кассетные боеприпасы, поставленные США и вызывающие споры, <…> частично потеряли часть своей эффективности на поле боя», — сказано в публикации.

По словам командира взвода ВСУ, раньше этот вид боеприпасов использовался для нанесения ударов по крупным группам военных. Однако сейчас наступление осуществляется в другой форме, небольшими отрядами. Против них кассетные снаряды не работают.

Кроме того, как уточнил украинский военный, солдаты Российской армии начали прокладывать свои траншеи глубже, что делает их более труднодосягаемыми.

Ранее, 4 декабря, газета The Washington Post написала, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт зашел в тупик. Они отметили, что контрнаступлению ВСУ не помогли ни западные поставки дальнобойных вооружений, ни передача Киеву кассетных боеприпасов.

До этого, 20 сентября, командир мотострелкового отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемые Западом кассетные боеприпасы для дистанционного минирования территорий Харьковской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил России.

8 сентября Минобороны РФ показало, как саперы Центрального военного округа помогают местным жителям избавляться от неразорвавшихся кассетных боеприпасов на участках.

До этого, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что, в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину, ВС России будут вынуждены использовать аналогичные средства для поражения ВСУ. Он отметил, что «у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы «на все случаи жизни».

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.