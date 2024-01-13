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На военную базу хуситов в Ходейде совершили воздушную атаку

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Военно-морская база йеменских хуситов, расположенная в городе Ходейда на берегу Красного моря, подверглась воздушной атаке. Об этом в субботу, 13 января, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным издания, удар был нанесен по военному объекту в районе Аль-Катиб через два часа после того, как оттуда была выпущена ракета в направлении южной части Красного моря.

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С ноября 2023 года хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. На фоне этого в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

Кроме того, 13 января сообщалось о повторной атаке. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций (ООН).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Он напомнил, что требование Совбеза ООН к йеменским хуситам немедленно прекратить атаки на суда в Красном море не предоставляет западной коалиции права на авиаудары.

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