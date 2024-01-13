Байден пригрозил республиканцам в случае отказа от финансирования Украины

Президент США Джо Байден 13 января пригрозил членам конгресса от Республиканской партии, которые не желают выделять финансирование Украине.

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить», — сказал он журналистам.

Байден не пояснил, что именно он имеет в виду.

Ранее, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

10 января колумнист Макс Бут в статье для The Washington Post назвал возможность прекращения финансовой помощи со стороны США катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российских войск, которое станет фатальным для Киева.

3 января Кирби сообщил, что направленный Украине 27 декабря 2023 года пакет американской помощи будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.