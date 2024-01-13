Путин поприветствовал участников фестиваля бардовской песни «Покровский собор»

Президент России Владимир Путин в субботу, 13 января, поприветствовал участников, гостей и организаторов четвертого всероссийского фестиваля бардовской песни «Покровский собор».

«Авторская песня в нашей стране всегда была созвучна времени, пользовалась особой любовью слушателей разных поколений. И потому отрадно, что ваш фестиваль достойно продолжает замечательные традиции этого популярного музыкально-поэтического жанра, объединяет под своей эгидой большое число участников», — передает его слова пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент выразил убеждение, что творческий форум станет ярким и по-настоящему праздничным событием, а также подарит присутствующим незабываемые и добрые впечатления. Российский лидер также пожелал удачи и вдохновения в своем обращении.

«Покровский собор» — всероссийский фестиваль авторской песни. В первом туре мероприятия оргкомитет принимает заявки от авторов песен, исполнителей, дуэтов и ансамблей, а позже на основании решения жюри составляется список участников второго тура. На этом этапе музыкантам предстоит живое выступление на большой сцене Гостиного Двора в Москве. Лучшим участникам необходимо спеть в гала-концерте фестиваля, а восемь победителей примут участие в битве за Гран-при. Мероприятие проходит 13 января 2024 года.

Ранее, 11 декабря, завершился фестиваль классической музыки «Формула гармонии», сценой для которого стал Курчатовский институт. Мероприятие посетили ученые и сотрудники закрытых городов России, чтобы вдохновиться на новые открытия.

Фестиваль проходил в подмосковном Протвино с 10 октября по 24 ноября. В 2023 году фестиваль был посвящен сразу двум юбилеям: 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения его основателей — академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.