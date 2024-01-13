Один человек погиб и девять пострадали при столкновении автобуса с фурой на Урале
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- Один человек погиб и девять пострадали при столкновении автобуса с фурой на Урале
В Свердловской области произошло ДТП с участием фуры и автобуса «ПАЗ», перевозившего рабочих. Об этом 13 января сообщил минздрав региона.
Авария произошла на 233-м км трассы Екатеринбург – Пермь в Нижнесергинском районе. В результате бокового столкновения пострадали 10 человек, один из рабочих погиб.
По информации «Известий», на место происшествия выехало несколько карет машин помощи. Семь человек доставили в медицинские учреждения. Водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, остались на месте происшествия.
Ранее, 12 января, ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в Нижегородской области. По предварительной информации, автобус «ПАЗ», перевозивший рабочих, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В аварии погиб водитель фуры, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.