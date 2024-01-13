герой нашего времени 2

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Фото: Моторинвест
Ручки дверей выполнены в форме пистолетов, замок разблокируется клавишей снизу. Регулировка сидений — в стиле Mercedes-Benz, расположение клавиш стеклоподъемников, как у Land Rover
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Фото: Моторинвест
Массивные кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и множеством регулировок удобны
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Фото: Моторинвест
На руле расположены кнопки запуска автомобиля и дорожных режимов
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У приборной панели несколько вариантов дизайна
Фото: Моторинвест
У приборной панели несколько вариантов дизайна
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Фото: Моторинвест
Например, есть «классический», с нарисованными шестеренками
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Фото: Моторинвест
Мультимедийная система русифицирована
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Фото: Моторинвест
Однако система кругового обзора говорит на немецком
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Фото: Моторинвест
А пассажирский дисплей иногда переходит на китайский
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Фото: Моторинвест
Массивные селекторы отвечают за управление трансмиссией, пневмоподвеской и выбор внедорожных режимов
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На площадке для отдыха левой ноги изображен Эверест
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Фото: Моторинвест

Задний диван в теории трехместный, на массивном подлокотнике размещен тачскрин для управления функциями сидений

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Фото: Моторинвест
С помощью тачскрина можно управлять температурой, но тогда она поменяется и спереди
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