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В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе

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Фото: ТАСС/ANATOLY MALTSEV
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Превышений гигиенических нормативов в отобранных пробах атмосферного воздуха в результате пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не зафиксировано. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу в Telegram-канале.

Отмечается, что отбор проб атмосферного воздуха проводится сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в зоне возможного влияния дымовых выбросов в 12 точках на территории Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов города.

«Согласно результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха, в отобранных пробах превышений гигиенических нормативов для атмосферного воздуха территорий городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения, не обнаружено», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что отбор проб и исследования продолжаются, ситуация остается на контроле у управления. Кроме того, в пресс-службе обратили внимание, что в воздухе определялось содержание загрязняющих веществ, которые характерны для техногенного пожара: взвешенных веществ, сажи, оксида азота, формальдегида, аммиака и прочих.

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries. Главное

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. По последним данным, она сократилась до 4 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.

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