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Участок дороги на Кубани перекрыли из-за фрагментов неустановленного устройства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Участок дороги между станицами Павловской и Атаманской на Кубани перекрыли из-за обнаружения фрагментов неизвестного устройства. Об этом в субботу, 13 января, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале со ссылкой на администрацию Павловского района.

Глава района Роман Парахин отметил, что на месте происшествия отсутствуют какие-либо разрушения, пострадавших, а также угроз для жителей нет. Правоохранительные органы устанавливают детали случившегося.

«Просим жителей района сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — говорится в публикации.

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Ранее, 25 декабря, сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто: его не было около 30 минут. До этого, 23 декабря, мост также перекрывали по неизвестным причинам. Остановка движения продлилась чуть более часа.

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