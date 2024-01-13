Житель Рязани ранил ножом свою бывшую сожительницу, ее знакомого и полицейского
- Новости
- Происшествия
- Житель Рязани ранил ножом свою бывшую сожительницу, ее знакомого и полицейского
Житель Рязани ранил ножом трех человек, в том числе одного полицейского, находившегося на службе. Об этом 13 января сообщило следственное управление СК России по Рязанской области.
В ведомстве рассказали, что 12 января ранее судимый мужчина проник в дом бывшей сожительницы, разбив стекло, и несколько раз ранил ее ножом.
«Мужчина также нанес ножевые ранения знакомому хозяйки дома и одному из сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. Противоправные действия подозреваемого удалось пресечь только после применения полицейским в отношении него огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Потерпевших и подозреваемого доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.
В отношении нападавшего возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее, 27 декабря, гражданин Узбекистана напал на сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Саларьево» в Москве. Мужчина предпринял попытку сбежать из комнаты полиции, чтобы избежать административной ответственности. Сотрудник полиции попытался остановить его, на что фигурант применил насилие, в результате чего сломал правоохранителю нос и челюсть.