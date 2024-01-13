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Политолог заявил о смене Будановым позиции по России

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Фото: пресс-служба президента Украины
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Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов резко изменил свою позицию по России. Об этом 12 января заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

«Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад — о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но опять же мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — рассказал он YouTube-каналу «Да это так».

Корнейчук отметил, что через интервью с государственными деятелями и аналитику в СМИ украинцев готовят к заморозке конфликта. По его словам, для этого гражданам страны будут рассказывать о невозможности противостоять военному и экономическому превосходству России.

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Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

Накануне, 20 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую Вашингтон предоставил Киеву, «было потрачено здесь, в Соединенных Штатах» и это пошло на пользу американцам.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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