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Китай заявил о противодействии направленным на независимость Тайваня силам

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Фото: Global Look Press/Lin Jian
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Китайская Народная Республика (КНР) будет противодействовать силам, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня. Об этом 13 января заявил официальный представитель канцелярии госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

«Мы будем придерживаться «Консенсуса 1992 года», который воплощает принцип одного Китая, и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил», — сказал он в заявлении по итогам выборов, прошедших на острове.

Чэнь Биньхуа указал, что КНР будет одновременно содействовать мирному развитию отношений с Тайванем и воссоединению страны. По его словам, итоги выборов не поменяют вектор развития отношений с островом.

«Сегодняшние выборы в тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не представляет основное мнение на острове. Тайвань — это часть Китая», — подытожил чиновник.

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Ранее в этот день на острове Тайвань состоялись выборы главы администрации. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от ДПП, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре председатель КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

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