Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге составила 4 тыс. кв. м
Площадь горения в завалах складского помещения компании Wildberries в Санкт-Петербурге сократилась до 4 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по городу.
«Уровень сложности пожара на складе в Шушарах понизили до второго ранга», — рассказали «Известиям» в ведомстве.
Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.
По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.
Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.