Избранный глава Тайваня Циндэ заявил о готовности к диалогу с Пекином

Победивший на выборах на Тайване кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу, 13 января, во время пресс-конференции заявил о готовности вести диалог и сотрудничать с материковым Китаем.

«Я буду следовать конституционной системе Китайской Республики, не буду ни скромным, ни высокомерным, буду поддерживать статус-кво и, исходя из взаимности и уважения, заменю сдерживание обменами, конфронтацию — диалогом», — передает его слова Zaobao.

Кроме того, политик указал на свою решимость защитить Тайвань. Циндэ подчеркнул, что, пока существует паритет и достоинство, Тайвань готов общаться и сотрудничать с Китаем для создания благополучия людей по обе стороны Тайваньского пролива, а также для достижения мира и общего процветания.

Ранее в этот день на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

Также в декабре председатель КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.