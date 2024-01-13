Сгоревший склад Wildberries в Санкт-Петербурге сняли с коптера

«Известия» сняли пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге с высоты птичьего полета при помощи коптера.

На кадрах, опубликованных 13 января, видно, что с наступлением сумерек руины здания продолжают гореть. Всё пространство вокруг бывшего склада остается окутанным серым плотным дымом.

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.