РФ призвала «внешние силы» воздержаться от провокаций на фоне выборов на Тайване

Москва призывает «внешние силы» воздержаться от провокационных действий на фоне выборов на Тайване. Об этом в субботу, 13 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Государство признает, что в мире существует только один Китай, а Тайвань — неотъемлемая его часть. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой-либо форме, добавила официальный представитель МИД РФ, отметив, что позиция Москвы закреплена в указе президента РФ от 15 сентября 1992 года. Так, дипломат отметила, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая.

«Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества», — передает ее слова пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивной партии Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре председатель КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.