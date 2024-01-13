Появились первые кадры из эпицентра пожара на складе в Петербурге

Появились первые фото из эпицентра пожара на складе Wildberries, который произошел 13 января в Санкт-Петербурге. Кадры есть в распоряжении «Известий».

На них видно, как внутрь заходят первые подразделения, включая сотрудников поисково-спасательной службы города. Бойцы проводят разведку сгоревшей территории склада и занимаются ликвидацией пожара.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.