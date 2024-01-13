В Минобрнауки допустили корректировку цен на образование в вузах в пределах инфляции

В Минобрнауки допустили корректировку цен на образование в некоторых университетах в пределах инфляции. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства 13 января в ответ на запрос редакции.

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, там отметили, что дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает.

«Большинство студентов в России обучаются в государственных вузах на бюджетной основе, то есть бесплатно. Если говорить о приоритетных для страны специальностях, в частности инженерно-технических, то это подавляющее большинство», — подчеркнули в Минобрнауки.

Ранее «Известия» сообщили, что в следующем году рост цен на платное образование возможен на 10–12%. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, и данную информацию подтвердили представители ряда российских вузов.