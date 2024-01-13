Дым от пожара со склада в Санкт-Петербурге пошел в сторону города

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал на месте крупного пожара, который произошел 13 января на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

«Мы находимся в паре шагов от пожара. Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге сегодня крепкий мороз, жар от огня чувствуется даже с такого расстояния», — рассказал он.

По его словам, от перекрытий склада ничего не осталось. Едкий дым от пожара идет в сторону города.

«Огонь продолжает бушевать. Периодически слышны хлопки. Скорее всего, это аэрозоли с бытовой химией», — добавил Ишмухаметов.

Пожар на складе Wildberries произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.

В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга 13 января заявили, что сгоревший в результате пожара склад не был введен в эксплуатацию. В ведомстве отметили, что он не должен был работать без разрешения.