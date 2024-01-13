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Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки

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Фото: соцсети
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Рядом с телом туристки Натальи Ярыгиной, погибшей в турецком Кемере, обнаружили пачки из-под снотворного и пустые бутылки от алкогольных напитков. Об этом 13 января сообщила полиция Антальи в соцсети X (бывшем Twitter).

«Тело обнаружено лежащим на спине вместе с деньгами, очками, сигаретами и другими личными вещами. Рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, судя по запаху, был алкоголь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрительных обстоятельств не было обнаружено. Тело россиянки обнаружили целым. Полиция начала расследование в связи с гибелью Ярыгиной.

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Ярыгина пропала 4 января, когда вышла из отеля в горы в Кемере. В Турцию женщина приехала еще 30 декабря, а вылететь должна была 8 января, однако на борту самолета она так и не появилась.

10 января подруга пропавшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья разыскиваемой туристки предполагали, что Ярыгина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, и ее нужно искать именно там.

Ее тело было найдено 12 января. «Известия» поделились кадрами последних часов жизни российской туристки. На них видно, как женщина покидает отель. Она одета в кофту, брюки обувь на плоской подошве, а в руках несет сумку. Съемка датируется 4 января, Ярыгина вышла из отеля примерно в 08:58 мск.

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