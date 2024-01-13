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Нарколог рассказала о причинах отметить старый Новый год без алкоголя

Нарколог Клименко: безопасной дозы алкоголя нет
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Похмелье является одной из причин высокой смертности в первые дни после новогодних праздников. Об этом 13 января рассказала «Известиям» директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

«Люди обычно достаточно легкомысленно относятся к такому состоянию и недооценивают его тяжесть для здоровья человека. Похмелье — это тяжелое психофизиологическое и нейровегетативное кризисное состояние», — рассказала нарколог.

Также Клименко рассказала о других причинах отпраздновать старый Новый год в трезвости и с меньшим риском для здоровья.

Во-первых, как сообщает директор научного центра, безопасной дозы алкоголя нет. По ее словам, исследования показывают, что даже минимальное употребление алкоголя в долгосрочной перспективе имеет негативное влияние на здоровье. Клименко призвала заменить алкогольные напитки на безалкогольные и желательно с меньшим количеством сахара, чтобы не увеличивать нагрузку на пищеварительную систему, которая и так перегружена после праздников.

Во-вторых, медицинские и социальные последствия интоксикации алкоголем накапливаются. Сначала они незаметны или кажутся незначительными, однако позже срабатывает эффект «накопления», когда количество переходит в качество. Так, человек начинает замечать проблемы со здоровьем, в семье и на работе, сказала врач.

Также эксперт назвала детское шампанское «миной замедленного действия». Дети в своем стремлении быть взрослее повторяют действия взрослых, что приводит к формированию стереотипов «сели за стол — надо выпить», «праздник — надо выпить».

«Только пока он ребенок, он пьет «шампанское», а когда станет «большой и взрослый», он будет употреблять более крепкие спиртные напитки. И научили его этому родители, когда покупали ему детское шампанское», — предупреждает Клименко.

В заключение нарколог сообщила, что при развитии похмелья средней и тем более тяжелой степени тяжести нужно обратиться к врачу.

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Ранее, 1 января, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Известиям», как снять похмелье. Врач посоветовал для облегчения состояния вызвать рвоту, чтобы постараться освободить ЖКТ от большего объема токсинов, а также пить больше воды (бульон, мятный чай, минералку).

В конце декабря Татьяна Клименко так же рассказала о последствиях алкогольной интоксикации. Частое употребление алкоголя, в том числе в период длинных новогодних праздников, может привести к серьезным последствиям не только для здоровья, но и в отношениях с близкими. Рано или поздно может случиться беда, где пострадают близкие и сам человек, подчеркнула врач.

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