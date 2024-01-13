Консерваторы и православные активисты устроили акцию протеста в Тбилиси

Возле здания парламента Грузии в Тбилиси проходит массовая акция с участием консервативных движений и православных активистов. Об этом 13 января сообщил корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

«Толпы людей направляются к парламенту, они приехали со всех регионов страны. Это как обычные жители, так и священнослужители. Пока ситуация спокойная, все ждут, когда к ним обратятся члены партии консерваторов», — рассказал он.

По его словам, протестующие требуют от правительства страны ужесточения закона, который будет защищать права верующих.

Также участники акции требуют привлечь к уголовной ответственности активистку Нату Перадзе, которая облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина.

Ранее, 26 июля, портал «Тбилисская неделя» сообщил о скандале в связи с прибытием в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Грузинская оппозиция сочла это обходом международных санкций и устроила акции протеста. При этом власти страны заявляли, что владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах и судно под флагом Палау под санкции не подпадает. Позднее, 31 июля, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал акцию протеста направленной против Грузии. По его словам, то, что российские граждане приехали в Грузию с туристическими целями, не является проблемой.