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В Донецке из-за обстрела загорелся мусорный полигон

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Мусорный полигон загорелся в Донецке после обстрела. Об этом 13 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

«В результате обстрела Петровского района произошло возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов по улице Петровского», — заявил он.

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Ранее пять человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в городе начались три пожара, которые позднее были ликвидированы. Всего повреждены оказались 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

Днем ранее, 10 января, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина. До этого, 6 января, ВСУ обстреляли Донецк в преддверии Рождества, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Как напомнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, точно так же украинская сторона усилила обстрелы через восемь минут после наступления Нового года, когда по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град».

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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