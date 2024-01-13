Американский миллиардер Илон Маск в субботу, 13 января, назвал беспределом ситуацию с гибелью журналиста из США Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

Он оставил комментарий под постом другого миллиардера Дэвида Сакса в социальной сети X (бывш. Twitter). Тот указал на то, что администрация американского президента Джо Байдена могла бы вернуть журналиста телефонным звонком, но даже «пальцем не пошевелила». По словам Сакса, правительство Украины знало, что может действовать безнаказанно. Он также подчеркнул, что явная наглость убийства американского гражданина, находящегося под стражей, свидетельствует о бандитском и неуправляемом режиме.

«Это полный беспредел», — ответил Маск на публикацию.

О смерти американского журналиста Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», сообщалось 12 января. Об этом рассказал его коллега Кит Кларенберг. В последнем письме Лиры говорилось, что у него развились двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал гибель журналиста отвратительным преступлением киевского режима. А бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет заявил, что в смерти журналиста в украинской тюрьме виновато американское правительство, которое никак не помогло своему гражданину. Он выразил уверенность, что не будет никакого расследования правительством США и уж тем более Киевом. Наоборот, они постараются закопать всю правду, связанную с его убийством.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее его задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.