Появилось видео горящей крыши изнутри склада в Санкт-Петербурге

Пожар, охвативший крышу склада Wildberries в Санкт-Петербурге 13 января, засняли изнутри горящего здания. Кадры есть в распоряжении «Известий».

Один из сотрудников заснял, как проходила эвакуация из объятого пламенем помещения. Он призывал сборщиков как можно скорее покинуть мезонин, предупреждая, что крыша скоро упадет. Из его слов становится известно, что некоторые не хотели уходить со склада без своих личных вещей.

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.