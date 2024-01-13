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Дорогу перекрыли на подъезде к горящему складу в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дорога к горящему складу Wildberries в Санкт-Петербурге перекрыта ДПС. Об этом 13 января сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Будков с места событий.

Он напомнил, что пожар был локализован около 12:00, однако густой дым продолжает распространяться.

На месте перекрытия дежурят сотрудники ДПС. В службе предупредили, что движение автотранспорта будет затруднено, и порекомендовали водителям воспользоваться объездными путями.

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Затем возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

По оценкам главы INFOline Михаила Бурмистрова, ущерб от пожара на складе Wildberries составит около 13–15 млрд рублей. Убытки от утраты товаров, сгоревших на складе, составят от 10 до 12 млрд рублей, а от самого склада с оборудованием — около 3 млрд рублей.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.

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