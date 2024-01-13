Польша поднимала в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты якобы из-за активности дальней авиации России. Об этом 13 января сообщило оперативное командование армии.

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — сообщило подразделение в X (бывш. Twitter).

Позднее было выпущено новое сообщение о том, что деятельность авиации в воздушном пространстве Польши и наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) прекращена.

«Мобилизованные силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности. Вооруженные силы Польши следят за ситуацией на территории Украины на постоянной основе и находятся в постоянной готовности к обеспечению безопасности польского воздушного пространства», — заявили в армии.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши, где его всё время сопровождала ПВО страны. Впоследствии объект пропал с радаров. Из-за случившегося были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства. В тот же день президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.

На следующий день наземные поиски обломков ракеты ни к чему не привели. Польские военные не нашли никаких следов вооружения. Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, залетевшей на территорию Польши ракетой могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что с начала спецоперации в стране уже происходили подобные инциденты.

До этого, в ноябре 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву. Но на следующий день установили, что ракета все-таки принадлежит ВСУ. В результате случившегося погибли два человека.