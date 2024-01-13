Суд арестовал собиравшего данные для спецслужб Польши россиянина

Ленинский районный суд Пензы арестовал россиянина, который собирал данные для польских спецслужб. Об этом 13 января сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».

«Жителю Пензенской области, обвиняемому в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Арест назначен до 10 марта 2024 года. Постановление не вступило в законную силу.

Накануне в ЦОС ФСБ России сообщили о задержании сотрудника режимного предприятия в Пензенской области за сотрудничество с польской спецслужбой. По версии следствия, россиянин установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши для того, чтобы передавать сведения о деятельности предприятия в обмен на содействие в его выезде на постоянное место жительство за границу.