Захарова заявила об отказе США от возможности помочь журналисту Лиру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 января, отвечая на вопрос «Известий», заявила, что США добровольно отказались от возможности спасти журналиста и блогера Гонсало Лиру.

О смерти Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», стало известно 12 января.

По ее словам, американская сторона просто бросила его на растерзание.

«Если они вот так легко, не говоря ни одного слова, отдали на растерзание своего собственного гражданина журналиста и при этом продолжают талдычить про Гершковича, значит мы понимаем, что не свобода слова и журналистика являются для них приоритетными», — заявила она.

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