Захарова назвала беспределом выдворение российского пенсионера из Латвии

В странах Прибалтики множество россиян подвергаются дискриминации на национальной почве. Об этом 13 января «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдворение из страны российского пенсионера Бориса Каткова.

«В прибалтийских странах происходит вообще беспредел. Он такой не один, уже тысячи человек, которые подвергаются подобной дискриминации из-за того, что они русские», — заявила дипломат.

Также представитель МИДа рассказала, что днем ранее на брифинге ведомства получили все необходимые указания, чтобы посодействовать и помочь гражданам, которые стали жертвами неонацистских проявлений в Латвии.

«Наша страна не бросит этих людей», — заключила Захарова.

До этого, 12 января, Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. В настоящее время, по ее сведениям, власти Латвии намерены выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

Сам пенсионер рассказал 13 января «Известиям», что Латвия поддается внешнему влиянию и сталкивает между собой людей, а сами латыши не хотят конфликта. Он также сказал, что нынешняя ситуация в республике заставляет его переживать за всех людей, которые окружали его все годы жизни в республике.

Ранее в этот день выдворенного из Латвии Каткова встретили на границе Псковской области. В России его поприветствовал губернатор региона Михаил Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома.

82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он проживал вместе с супругой, детьми и внуками, однако теперь им придется покинуть республику по решению властей.