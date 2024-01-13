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Экс-премьер Польши заявил о преимуществе ВС РФ на Украине

Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС России обладают серьезным преимуществом на фронте
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ обладают значительным преимуществом в зоне вооруженного конфликта, а украинское контрнаступление провалилось. Об этом 12 января в интервью британской газете Daily Express заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«К сожалению, мы должны резюмировать это (контрнаступление ВСУ. — Ред.) как неудачу, и она означает, что у России и президента Владимира Путина, обладающих огромными ресурсами, есть стратегическая глубина и терпение в международной политике», — признал политик.

Также он отметил, что у России есть больше ресурсов с точки зрения оборонной промышленности и военнослужащих.

Ситуация на Украине в целом вызывает озабоченность у НАТО и в Польше, так как она «движется в неправильном направлении», заключил Моравецкий, говоря о провале украинского контрнаступления.

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Ранее, 11 января, преимущество Российской армии также признал Чак Шумер, лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США. Он указал, что без помощи Вашингтона Киеву на поле боя может произойти «трагический перелом в пользу России». Шумер также предупредил коллег, что победа России положит начало «зловещему эффекту домино на европейском континенте», расширяя российское влияние.

До этого, 8 января, французский журнал Le Point сообщил, что военнослужащие ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на фронте, которая вызвана нехваткой оружия и боеприпасов. Также они заявили, что устали от интенсивных боев, войска недокомплектованы, люди истощены, а командование неэффективно.

Кроме того, 5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил ему о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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