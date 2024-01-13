Карта спецоперации на Украине 13 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 января можно в материале «Известий».

Как рассказали в Минобороны РФ, на купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США. Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины. В результате уничтожено более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.

На донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны. Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14 588 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 376 единиц специальной военной автомобильной техники.

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