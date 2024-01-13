Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах

Все три кандидата на пост главы администрации Тайваня проголосовали 13 января на участках в разных городах острова. Об этом сообщил телеканал TVBS News.

Избирательные участки на всеобщих выборах на Тайване осуществляли работу с 8:00 до 16:00 (с 3:00 до 11:00 мск). К настоящему моменту все участки закрыты, запущен подсчет бюллетеней.

На выборах главы администрации не предусмотрен второй тур. Итоги выборов должны быть известны в тот же день, ближе к вечеру. Инаугурация победителя голосования назначена на 20 мая 2024 года.

Выступающий за независимость острова кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ проголосовал на участке в городе Тайнань, мэром которого он был в 2010–2017 годах. Именно он является фаворитом гонки. С ним в тандеме идет как кандидат в заместители главы администрации Сяо Мэйцинь, она отдала свой голос на участке в Синьбэе.

В голосовании также приняли участие кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, выступающий за постепенную нормализацию отношений с Китаем, и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, выступающий за диалог со всеми и сохранение статус-кво в Тайваньском проливе.

Ранее, 11 января, МИД Китая на фоне заявлений Вашингтона об отправке «неофициальной делегации» на Тайвань после выборов потребовал от США не вмешиваться в процессы на Тайване. Китайские дипломаты рекомендовали США не посылать никаких сигналов «выступающим за независимость острова сепаратистским силам».

До этого, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Китайско-тайваньские отношения прервались в 1949 году, когда военный и политический деятель Чан Кайши со своими сторонниками бежал на Тайвань и учредил там правительство в изгнании. Деловые и неформальные контакты между островом и КНР возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны начали коммуницировать через неправительственные организации.

По мнению Пекина, тайваньские соотечественники должны сделать выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива, воссоединившись с Китаем. В свою очередь, действующий президент Тайваня Цай Инвэнь заявил, что курс в отношениях с Пекином должен определяться волей народа.