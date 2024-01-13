Пожарные не допустили перехода огня со склада в Петербурге на электроподстанцию
Пожарные не допустили распространения огня с горящего склада Wildberries в Санкт-Петербурге на электроподстанцию и парковку грузовиков. Об этом заявил в субботу, 13 января, начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по городу Игорь Улубиков.
«Создалась угроза распространения огня по всему зданию. Учитывая эти факторы, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Тушение пожара также осложнялось угрозой распространения на парковку грузовых автомобилей, а также электроподстанцию, которая находилась в непосредственной близости от склада», — рассказал Улубиков.
Он напомнил, что общая площадь пожара составила 70 тыс. кв. м. Сейчас пожар локализован, погибших и пострадавших нет.
Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. Пожару был присвоен максимальный ранг сложности. Со склада эвакуировали работников.
По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.