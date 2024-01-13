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Украинские власти сообщили о повреждении складов в Харьковской области

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Склады и предприятия получили повреждения в результате взрывов в селе Ольховатка в Купянском районе Харьковской области на Украине. Об этом 13 января сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Повреждены два предприятия, склады, три единицы сельхозтехники», — написал он в своем Telegram-канале.

Синегубов не уточнил, какие именно объекты получили разрушения.

Позднее главное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области написало в своем Telegram-канале, что «значительные повреждения зданий» зафиксированы на территории двух сельскохозяйственных угодий.

Минобороны России данное сообщение не комментировало.

Ранее, 10 января, украинские СМИ сообщили о ряде взрывов в Харькове. В регионе была объявлена воздушная тревога. До этого, 8 января, сообщалось о взрывах на окраине украинского Харькова. Также отмечалось, что в течение дня поступало несколько сообщений о взрывах в городе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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