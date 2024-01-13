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Очевидцы рассказали об обстановке во время пожара на складе в Петербурге

Очевидцы пожара на складе в Петербурге: в раздевалке было столпотворение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во время начала пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге в раздевалках образовалось столпотворение, некоторые работники на этом фоне потеряли личные вещи. Об этом рассказали «Известиям» очевидцы происшествия в субботу, 13 января.

«В мужской раздевалке было столпотворение, снесли все шкафчики, был полный ужас. <…> Тут парень проходил, он как был в униформе и в рваной куртке — это всё, что он смог спасти», — рассказала одна из собеседниц.

Работники рассказывают, что услышали запах газа около 5 утра, затем включилась учебная сирена. В 6:00 домой отправилась ночная смена, а уже в 7:45 пожар охватил весь склад.

При этом женщинам удалось эвакуироваться достаточно быстро, так как их раздевалка находится на первом этаже, а в мужской раздевалке, которая располагалась на пятом, выход был затруднен из-за турникета.

Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. Пожару был присвоен максимальный ранг сложности, его уже локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

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