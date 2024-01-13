Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах

Кандидат от правящей на острове Тайвань Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации региона. Об этом сообщает тайваньский телеканал TVBS.

Голосование завершилось в 16:00 по местному времени (11:00 мск), и в настоящее время идет подсчет голосов, актуальная информация о котором обновляется на сайте телеканала каждые 15 секунд.

По итогам на 11:45 Циндэ получил более 1,47 млн голосов избирателей. На второй строчке находится Хоу Юи, кандидат от главной оппозиционной партии острова Гоминьдан (1,26 млн). На третьем месте — глава центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (1,08 млн).

Помимо избрания нового главы администрации острова, тайваньские избиратели также изберут 113 новых членов парламента.

Ранее, 11 января, МИД Китая на фоне заявлений Вашингтона об отправке «неофициальной делегации» на Тайвань после выборов потребовал от США не вмешиваться в процессы на Тайване. Китайские дипломаты рекомендовали США не посылать никаких сигналов «выступающим за независимость острова сепаратистским силам».

До этого, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

20 декабря Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом китайский лидер, как отметил телеканал NBC News, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.