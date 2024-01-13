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Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Кандидат от правящей на острове Тайвань Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации региона. Об этом сообщает тайваньский телеканал TVBS.

Голосование завершилось в 16:00 по местному времени (11:00 мск), и в настоящее время идет подсчет голосов, актуальная информация о котором обновляется на сайте телеканала каждые 15 секунд.

По итогам на 11:45 Циндэ получил более 1,47 млн голосов избирателей. На второй строчке находится Хоу Юи, кандидат от главной оппозиционной партии острова Гоминьдан (1,26 млн). На третьем месте — глава центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (1,08 млн).

Помимо избрания нового главы администрации острова, тайваньские избиратели также изберут 113 новых членов парламента.

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Ранее, 11 января, МИД Китая на фоне заявлений Вашингтона об отправке «неофициальной делегации» на Тайвань после выборов потребовал от США не вмешиваться в процессы на Тайване. Китайские дипломаты рекомендовали США не посылать никаких сигналов «выступающим за независимость острова сепаратистским силам».

До этого, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

20 декабря Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом китайский лидер, как отметил телеканал NBC News, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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