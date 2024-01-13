В Британии сообщили о возможной атаке хуситов на перевозивший нефть из РФ танкер

Йеменские хуситы по ошибке обстреляли танкер под флагом Панамы, предварительно, перевозивший российскую нефть, в Аденском заливе. Об этом 12 января сообщила компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, данные которой есть в распоряжении Reuters.

По данным компании, судно не получило повреждений. Сообщается, что капитан танкера ранее сигнализировал об обстреле Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«Капитан сообщил о приземлении ракеты в воду на расстоянии 400–500 м, за ней следовали три небольших судна», — приводит агентство заявление UKMTO.

В центре также проинформировали, что экипажем одного из неизвестных плавсредств был произведен выстрел. В результате никто не пострадал. По данным Ambrey, после инцидента судно продолжило следовать по своему маршруту.

С ноября 2023 года мятежники-хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. На фоне этого в ночь на 12 января США и Великобритании начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция предприняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.