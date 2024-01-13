Появились кадры начала пожара на складе в Санкт-Петербурге
Момент начала пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге 13 января попал на видео. В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых один из очевидцев обратил внимание на возгорание надстройки помещения.
«Горит мезонин. Жестко загорелся мезонин», — комментирует происходящее автор ролика, находившийся на складе.
После, как видно на кадрах, люди поспешили к выходу. Как отметил мужчина, началась паника, однако она продлилась недолго.
Тем временем корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма виден почти отовсюду.
Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. Площадь горения склада составляет 50 тыс. кв. м, пожару присвоен максимальный ранг сложности. Официальных данных о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.
Ранее со склада также эвакуировали работников.