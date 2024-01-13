Врачи прокомментировали состояние поэта Льва Рубинштейна

Поэт Лев Рубинштейн остается в тяжелом состоянии после ДТП в Москве. Об этом 13 января сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — рассказали врачи «РИА Новости».

76-летнего поэта сбил автомобиль 8 января. Тогда пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивалось как тяжелое и нестабильное, рассказал источник «Известий».

Водитель, сбивший Рубинштейна, по информации Департамента транспорта Москвы, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. ДТП попало на кадры, снятые камерами видеонаблюдения. В ведомстве добавили, что за собственником автомобиля в течение последних 12 месяцев зафиксированы 19 нарушений правил дорожного движения.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Особую известность поэту принес собственный жанр — стих на карточке. Рубинштейн искал новейшие способы работы с текстом и его визуализацией, так он стал оставлять стихи в самых неожиданных местах: на этикетках, спичечных коробках. Поэт стремился вывести текст за рамки чтения, чтобы «с ним можно было что-то сделать» — поиграть, увидеть, развернуть прочитанное, сложить, рассказал он в одном из интервью. Так он стал одним из основоположников московского концептуализма.