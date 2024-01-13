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Мальчик попал в реанимацию после падения с подъемника под Челябинском

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Шестилетний мальчик попал в реанимацию после падения с подъемника на горнолыжном курорте в Челябинской области. Об этом 12 января сообщили в региональном управлении СК в Telegram-канале.

Инцидент произошел 12 января в Миасском городском округе. Как уточняет портал URA.RU, ребенок упал с высоты, когда поднимался с инструктором. Его шарф затянуло в барабан подъемника, он начал задыхаться. Инструктор отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт. Малыша реанимировали, он впал в кому.

«В настоящее время ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», — уточнили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте инцидента работают следователи.

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Ранее в этот день в Ленинградской области двухлетний ребенок сломал ключицу, катаясь по снегу на надувных санках. Мальчику диагностировали перелом ключицы со смещением и отпустили на амбулаторное лечение.

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