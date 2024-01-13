Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м
Площадь возгорания на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тыс. кв. м. Об этом 13 января сообщили в МЧС России.
«В складском комплексе размером 350х320 м, высотой 20 м происходит горение на площади 50 000 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что это склад Wildberries, который находится в Пушкинском районе города. Общая площадь склада 112 тыс. кв. м. В МЧС также сообщили, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности № 4.
О пожаре в складском помещении стало известно ранее в этот день. В ликвидации участвуют 25 единиц техники и 112 человек личного состава.
По последним данным, площадь возгорания склада увеличилась с 1 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.
Между тем «Известия» показали кадры эвакуации людей из горящего склада в Санкт-Петербурге. Как видно на записи, люди нервничают, но паники нет.